Significato della soluzione per: Retribuzioni periodiche

Sostantivo, forma flessa

Il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente in ambito di rapporto di lavoro subordinato o assimilabile. Il termine salario deriva dal latino, in quanto nell'antica Roma ai soldati veniva spesso corrisposta, come integrazione della loro paga, una razione di sale.

salari m pl

plurale di salario

Voce verbale

salari

seconda persona singolare dell'indicativo presente di salariare prima persona singolare del congiuntivo presente di salariare seconda persona singolare del congiuntivo presente di salariare terza persona singolare del congiuntivo presente di salariare terza persona singolare dell'imperativo di salariare

Sillabazione

sa | là | ri

Etimologia / Derivazione

vedi salariare

Sinonimi