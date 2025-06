Chiamati in aula nei cruciverba: la soluzione è Citati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chiamati in aula' è 'Citati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITATI

Curiosità e Significato di Citati

Vuoi sapere di più su Citati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Citati.

Perché la soluzione è Citati? Chiamati in aula si riferisce a persone che vengono convocate o chiamate a partecipare a una riunione, una sessione giudiziaria o un'assemblea. La soluzione CITATI indica individui ufficialmente invitati o convocati per un determinato scopo, come testimoni, imputati o partecipanti. È un termine che sottolinea l'atto di essere chiamati ufficialmente a comparire in un contesto formale.

Come si scrive la soluzione Citati

Non riesci a risolvere la definizione "Chiamati in aula"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

