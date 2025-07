Vicino in senso geografico nei cruciverba: la soluzione è Adiacente

ADIACENTE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Adiacente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Adiacente.

Perché la soluzione è Adiacente? Adiacente indica qualcosa che si trova molto vicino o che confina con un'altra cosa, in senso geografico o fisico. È usato per descrivere luoghi, edifici o spazi che sono immediatamente vicini tra loro, condividendo un confine o una parete comune. In breve, rappresenta la prossimità spaziale tra due elementi, rendendo chiaro quanto siano prossimi nel territorio.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

