La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ce l ha chi ha perso tempo' è 'Fretta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRETTA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Fretta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fretta? FRETTA indica una condizione di urgenza o desiderio di fare tutto in fretta, spesso portando a errori o distrazioni. Chi ha fretta si muove rapidamente, con poca calma e attenzione ai dettagli. È importante trovare un equilibrio tra velocità e precisione, per non perdere tempo prezioso o commettere sbagli. Ricorda, a volte rallentare permette di arrivare più lontano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non assilla il flemmaticoChi l ha si sbrigaUna cattiva consiglieraIl presidente ha perso l appoggio dellaManca a chi è scomodo o non ha tempoL ha perso il ripetente

F Firenze

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

C N O A M L B C I M A E T Mostra soluzione



