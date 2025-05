Chi l ha si sbriga nei cruciverba: la soluzione è Fretta

FRETTA

Curiosità e Significato di "Fretta"

FRETTA è un termine che indica la necessità di agire rapidamente, senza indugi. Chi ha fretta cerca di concludere qualcosa in tempi brevi, spesso per rispettare scadenze o evitare ritardi. Questa condizione può portare a decisioni affrettate, ma è anche spesso necessaria per affrontare situazioni urgenti. In contesti quotidiani, la fretta può generare stress o confusione.

Una cattiva consiglieraUrgenzaPiù tempo si perde e più se ne haLo ha colorito chi si esprime con vivacitàSi ha con entrambi i pugili squalificatiLo si toglie a chi ci ha offeso

Come si scrive la soluzione: Fretta

Se "Chi l ha si sbriga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

