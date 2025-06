Un tipo di strada nei cruciverba: la soluzione è Rotabile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di strada' è 'Rotabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROTABILE

Curiosità e Significato... La soluzione Rotabile di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rotabile per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rotabile? Rotabile indica qualcosa che può essere percorso o attraversato, come una strada o un percorso accessibile. Deriva dal verbo ruotare, suggerendo mobilità e possibilità di movimento. È un termine spesso usato in ambito stradale o logistico per descrivere vie o percorsi che possono essere utilizzati facilmente. Insomma, si tratta di un termine che sottolinea la praticità di un cammino aperto e transitabile.

Hai davanti la definizione "Un tipo di strada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

I N O T L A P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPTIONAL" OPTIONAL

