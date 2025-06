Sciocco e grossolano nei cruciverba: la soluzione è Maccabeo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sciocco e grossolano' è 'Maccabeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACCABEO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Maccabeo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Maccabeo.

Perché la soluzione è Maccabeo? Maccabeo deriva dai Maccabei, guerrieri ebrei noti per la loro determinazione e coraggio nella rivolta contro gli oppressori. La parola può essere usata per descrivere qualcuno che agisce in modo deciso, anche un po' impulsivo o sfrontato. È un termine che richiama forza e spirito combattivo, perfetto per chi affronta le sfide con grinta e senza fronzoli.

Hai trovato la definizione "Sciocco e grossolano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

B Bologna

E Empoli

O Otranto

S P I D O O R C N M U I Mostra soluzione



