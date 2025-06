Pezzi di pizza nei cruciverba: la soluzione è Tranci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pezzi di pizza' è 'Tranci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRANCI

Curiosità e Significato... La parola Tranci è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tranci.

Perché la soluzione è Tranci? Tranci sono i pezzi di pizza che si ottengono tagliando una fetta più grande. Il termine indica porzioni di una torta, di una torta salata o di altri alimenti tagliati a pezzi, ed è molto usato nel linguaggio quotidiano italiano per indicare parti di cibo condivise o consumate singolarmente. Un modo semplice e gustoso per gustare la pizza in ogni occasione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Spesse fette di pesceSostanziose fette di pesceLe fette di certi pesciLe auto vecchie e a pezziLa pizza con pomodoro aglio e origanoI pezzi dei bagni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pezzi di pizza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

T L E T E R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETTORE" LETTORE

