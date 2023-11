La definizione e la soluzione di: Le fette di certi pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRANCI

Significato/Curiosita : Le fette di certi pesci

Essere portato insieme a riso, o zuppa di miso, o altre pietanze in ciotole separate. il pesce, tagliato a fette sottili, è solitamente adagiato su una... Essere portato insieme a riso, o zuppamiso, o altre pietanze in ciotole separate. il pesce, tagliato asottili, è solitamente adagiato su una... La Trance è un genere di musica elettronica nato all'inizio degli anni novanta in Germania. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le fette di certi pesci : fette; certi; pesci; Tre fette di torta; Pesce crudo tagliato a fette ; Pesce crudo tagliato a fette ; Si mangia a fette con il prosciutto; Il sandwich con più di due fette di pane tostato; Il metallo di certi muscoli; Da certi frutti non si leva; Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio; Maligno come certi tiri; Sono bicipiti in certi stemmi; pesci inconfondibili; Voracissimi pesci di lago; pesci di mare che si cuociono spesso al cartoccio; Gancetti che vengono ingoiati dai pesci ; pesci ottimi alla livornese;

