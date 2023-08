I pezzi dei bagni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pezzi dei bagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SANITARI

Significato/Curiosita : I pezzi dei bagni

Falò, spettacoli pirotecnici, e, data la calura stagionale, a rinfrescanti bagni nelle piscine, nelle acque marine, fluviali o lacustri. molto diffuso anche... Del servizio sanitario nazionale e delle altre incombenze previste dalla legge in uno specifico ambito territoriale. i servizi sanitari erano originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I pezzi dei bagni : pezzi; bagni; I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina; pezzi dell elica; Gli addetti ai pezzi ; Un auto che casca a pezzi ; pezzi di stoffa lacerata; I bagni per le pelli; Si usano dopo i bagni o le docce; Alimenta molti scaldabagni ; Si legge sulla porta di vari bagni pubblici fra; È raro trovarlo nei bagni all estero;

Cerca altre Definizioni