ANTILOPE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Antilope: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antilope? L'antilopo è un mammifero erbivoro, appartenente alla famiglia delle antilopi, noto per la sua agilità e il rapido movimento. Vive in Africa e si distingue per le corna curve e il corpo snello, ideale per sfuggire ai predatori. La sua presenza è simbolo di eleganza e leggerezza nel mondo animale, rappresentando un esempio di adattamento e vitalità nella natura africana.

