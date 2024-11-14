Un agile ruminante come la gazzella

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un agile ruminante come la gazzella' è 'Antilope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTILOPE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un agile ruminante come la gazzella" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un agile ruminante come la gazzella". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Antilope? L'antilopo è un mammifero ruminante caratterizzato da un corpo snello e agile, ideale per muoversi rapidamente tra le savane e le zone aperte. La sua corporatura leggera e le zampe snelle le permettono di compiere salti elevati e di cambiare direzione con agilità durante le fughe dai predatori. La presenza di corna arcuate e il manto variabile tra il marrone e il beige sono elementi distintivi di questa specie. La sua dieta consiste principalmente di erba e foglie.

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Un agile ruminante come la gazzella nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Antilope

Se la definizione "Un agile ruminante come la gazzella" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un agile ruminante come la gazzella" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Antilope:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola L Livorno O Otranto P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un agile ruminante come la gazzella" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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