La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Le forme provviste di molla per calzature' è 'Tendiscarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENDISCARPE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tendiscarpe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Tendiscarpe.

Perché la soluzione è Tendiscarpe? Le tendiscarepe sono dispositivi dotati di molla utilizzati per fissare e mantenere salde le calzature, come scarpe o stivali. Grazie alla loro elasticità, assicurano una calzata stabile e comoda, evitando che la scarpa si sganci o si muova troppo durante l'uso. Sono strumenti utili sia in ambito industriale che per uso quotidiano, garantendo comfort e sicurezza a chi le indossa.

