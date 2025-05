Forme con molla per calzature nei cruciverba: la soluzione è Tendiscarpe

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Forme con molla per calzature' è 'Tendiscarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENDISCARPE

Curiosità e Significato di "Tendiscarpe"

La soluzione Tendiscarpe di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tendiscarpe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tendiscarpe? Il termine tendiscarpe si riferisce a un accessorio utilizzato per mantenere la forma delle calzature, evitando che si deformino quando non sono indossate. Questi strumenti, spesso realizzati con materiali flessibili come la plastica o il legno, si inseriscono all'interno delle scarpe e aiutano a preservarne l'aspetto e il comfort nel tempo. Utilizzare un tendiscarpe non solo prolunga la vita delle tue calzature, ma contribuisce anche a garantire che mantengano un aspetto curato

Come si scrive la soluzione Tendiscarpe

Se ti sei imbattuto nella definizione "Forme con molla per calzature", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

