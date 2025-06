Le contiene la pisside nei cruciverba: la soluzione è Ostie

OSTIE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Ostie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ostie? OSTIE è un termine usato nel gergo italiano per indicare le ostie consacrate, ovvero i dischi di pane utilizzati durante la Messa cattolica. Spesso impiegato in modo colloquiale o scherzoso, il termine può anche esprimere sorpresa o incredulità. È interessante notare come una parola religiosa sia entrata nel linguaggio quotidiano, arricchendo il modo di esprimersi con un tocco di colore e storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si prendono per comunicarsiParticole per la comunioneLe consacra il sacerdoteContiene il frumentoContiene le frecceContiene un filo fusibile

Hai davanti la definizione "Le contiene la pisside" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

A L C C A O O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COCA COLA" COCA COLA

