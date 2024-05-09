Le consacra il sacerdote

Home / Soluzioni Cruciverba / Le consacra il sacerdote

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le consacra il sacerdote' è 'Ostie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTIE

Perché la soluzione è Ostie? Le ostie sono elementi fondamentali nelle celebrazioni eucaristiche, rappresentano il corpo di Cristo secondo la fede cattolica. Queste piccole focacce di pane vengono consacrate dal sacerdote durante la messa, sottolineando il momento in cui si compie il rito sacro. La consacrazione rende le ostie simbolo della presenza divina e un elemento centrale nella comunione dei fedeli. La loro importanza spirituale le rende un simbolo di unione e di fede condivisa tra i credenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le consacra il sacerdote". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le consacra il sacerdote nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ostie

La soluzione associata alla definizione "Le consacra il sacerdote" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le consacra il sacerdote" conferma che la soluzione 'Ostie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ostie

O Otranto S Savona T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le consacra il sacerdote" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I fedeli possono prenderle dalle mani del sacerdoteServono per la ComunioneSi conservano per la ComunioneSommo sacerdote ebreoIl sommo sacerdote ebreo che presiedette il sinedrio che condannò GesùUn discorso da sacerdoteIl sacerdote-detective impersonato da Terence HillConsacra alla posterità