TORNACONTO

Curiosità e Significato... La parola Tornaconto è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tornaconto.

Perché la soluzione è Tornaconto? Tornaconto indica il profitto o il guadagno personale ottenuto da qualcuno, spesso con un senso di soddisfazione o vantaggio. È un termine che evidenzia come una persona possa pensare principalmente ai propri interessi, magari approfittando di situazioni a suo favore. In sostanza, rappresenta quel tornaconto che si cerca di ottenere in ogni azione, sottolineando l’atteggiamento opportunista.

Hai trovato la definizione "L utile personale a cui pensa l opportunista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

A Ancona

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

