Quello a cui pensa il distratto

: . La parola italiana altro ("diverso", "differente") può avere diversi significati.

Italiano: Aggettivo: altro (aggettivo indefinito) . differente, diverso Anche se hanno altre tradizioni, rispettali allo stesso modo.. restante (preceduto da articolo determinativo) Ehi, in questa spiaggia siamo rimasti solo in tre: dove sono tutti gli altri bagnanti.. ulteriore Prese ancora un altro piatto... scorso (preceduto da articolo determinativo) L'altro giorno ti ho vista ridere... prossimo (preceduto da articolo indeterminativo) Sarà per un'altra volta.