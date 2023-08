Gioco online che indovina i vip a cui si pensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco online che indovina i vip a cui si pensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AKINATOR

Significato/Curiosita : Gioco online che indovina i vip a cui si pensa

Iettatore (su vari argomenti rimandati a temi lugubri), senza opzioni di risposta. se indovina resta in gioco, se sbaglia viene eliminato e andrà via... akinator, il genio del web è un videogioco presente su internet, basato sul problema di intelligenza artificiale noto come 20q, nel quale l'applicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

