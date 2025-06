L isola sarda in cui morì Garibaldi nei cruciverba: la soluzione è Caprera

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L isola sarda in cui morì Garibaldi' è 'Caprera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPRERA

Perché la soluzione è Caprera? Caprera è un’isola sarda nota per essere stata la dimora di Giuseppe Garibaldi, uno dei grandi protagonisti dell’unificazione italiana. Situata nel Mar di Sardegna, questa suggestiva isola rappresenta un simbolo di libertà e lotta per l’indipendenza, ospitando oggi un museo dedicato alla sua vita. Visitare Caprera significa immergersi nella storia e nella natura che hanno plasmato l’Italia moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi si stabilì GaribaldiL ultima dimora di GaribaldiL isola in cuí mori Giuseppe GaribaldiL isola sarda che ospita le spoglie di GaribaldiLa città in cui morì Dante

C Como

A Ancona

P Padova

R Roma

E Empoli

R Roma

A Ancona

S E T E C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCELTE" SCELTE

