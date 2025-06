Indica il giorno nei cruciverba: la soluzione è Data

DATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Data: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Data? La parola data indica un'informazione, un fatto o un dettaglio che può essere registrato o utilizzato per analizzare situazioni. Può riferirsi anche al giorno, mese e anno in cui avviene qualcosa, come una data di nascita o di scadenza. Insomma, la data è l’indicatore temporale fondamentale per organizzare e capire eventi e informazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La ricorda lo storicoFissa una scadenzaÈ nullo un testamento che non l haIndica il giorno negli orologiIndica il giorno in certi orologiIndica il momento più torrido di un giorno estivo

