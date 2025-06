I nativi di Cardiff nei cruciverba: la soluzione è Gallesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I nativi di Cardiff' è 'Gallesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALLESI

Curiosità e Significato... La parola Gallesi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gallesi.

Perché la soluzione è Gallesi? I nativi di Cardiff si riferisce alle persone originarie della capitale del Galles, una regione del Regno Unito. La parola corretta è Gallesì, termine che indica chi nasce o vive in questa parte del mondo e ne condivide cultura e tradizioni. Conoscere questa definizione aiuta a capire meglio le diversità linguistiche e culturali presenti nel territorio britannico.

Se ti sei imbattuto nella definizione "I nativi di Cardiff", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

