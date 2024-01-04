I Britannici con un drago rosso nella bandiera

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Britannici con un drago rosso nella bandiera' è 'Gallesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALLESI

Perché la soluzione è Gallesi? I britannici con un drago rosso nella bandiera sono conosciuti come gallesi, un popolo che abita principalmente il Galles, una regione del Regno Unito. La loro identità culturale è strettamente legata alle tradizioni, alla lingua e alla storia di questa area. La bandiera con il drago rosso rappresenta la forza e il coraggio dei gallesi, simboli di un patrimonio antico e ricco. La cultura gallese si manifesta attraverso musica, folklore e un forte senso di appartenenza al territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Britannici con un drago rosso nella bandiera". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I Britannici con un drago rosso nella bandiera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gallesi

La soluzione associata alla definizione "I Britannici con un drago rosso nella bandiera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Britannici con un drago rosso nella bandiera" conferma che la soluzione 'Gallesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gallesi

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Britannici con un drago rosso nella bandiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gallesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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