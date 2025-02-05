Nativi di Cardiff

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nativi di Cardiff' è 'Gallesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALLESI

Perché la soluzione è Gallesi? I gallesi sono le persone originarie di Cardiff, la capitale del Galles. Questo termine identifica chi nasce o ha radici profonde in questa città, distinguendoli da altri residenti o visitatori. La loro identità culturale si riflette nelle tradizioni, nella lingua e nelle celebrazioni locali. Essendo nativi di Cardiff, i gallesi contribuiscono alla ricchezza storica e sociale della regione, mantenendo vive le usanze e il patrimonio del Galles. La loro presenza è fondamentale per comprendere l'anima della città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nativi di Cardiff". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Nativi di Cardiff nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gallesi

Se la definizione "Nativi di Cardiff" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nativi di Cardiff" conferma che la soluzione 'Gallesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gallesi

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nativi di Cardiff" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gallesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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