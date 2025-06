Ha per capitale Funafuti nei cruciverba: la soluzione è Tuvalu

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha per capitale Funafuti' è 'Tuvalu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUVALU

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tuvalu? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tuvalu.

Perché la soluzione è Tuvalu? Tuvalu è uno stato insulare del Pacifico, noto per essere uno dei paesi più piccoli e meno popolosi al mondo. La sua capitale, Funafuti, rappresenta il cuore amministrativo e culturale dell'arcipelago. Questo nome richiama un luogo di grande bellezza e fragilità, spesso associato alle sfide legate ai cambiamenti climatici e alla preservazione della propria identità. Un esempio di piccola nazione con grande valore simbolico.

