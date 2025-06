Copre il collo in inverno nei cruciverba: la soluzione è Sciarpa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Copre il collo in inverno' è 'Sciarpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIARPA

Curiosità e Significato... La soluzione Sciarpa di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sciarpa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sciarpa? Una sciarpa è un accessorio di tessuto che si indossa intorno al collo per proteggerlo dal freddo durante l'inverno. Oltre a essere utile, aggiunge stile e personalità all'abbigliamento. È un elemento versatile, disponibile in tanti materiali e colori, perfetto per affrontare le giornate fredde con comfort e gusto. La sciarpa è un vero alleato contro il gelo, rendendo il look più caldo e raffinato.

La definizione "Copre il collo in inverno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

