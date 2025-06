Città in cui è ambientato il film Amarcord nei cruciverba: la soluzione è Rimini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città in cui è ambientato il film Amarcord' è 'Rimini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMINI

Perché la soluzione è Rimini? Rimini è una vivace città sulla riviera adriatica, famosa per le sue spiagge, il mare e la vivace vita notturna. È anche un importante centro culturale e turistico, ricca di storia e tradizioni romagnole. La sua atmosfera accogliente ha ispirato molti artisti e film, come Amarcord, che ne cattura l’essenza. Rimini rappresenta un simbolo di allegria e ospitalità nel cuore dell’Italia.

Una grande città romagnola sull Adriatico
L Amò Paolo Malatesta
Vi è la famosa discoteca Bandiera Gialla
La città in cui morì Dante
Città sarda in cui nacque Grazia Deledda
Il film in cui Whoopi Goldberg si finge una suora

Hai trovato la definizione "Città in cui è ambientato il film Amarcord" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

