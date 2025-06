Pianta dalla quale si ottiene l indaco nei cruciverba: la soluzione è Anile

ANILE

Curiosità e Significato di "Anile"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Anile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anile? L'anile è una pianta da cui si otteneva l'indaco, il prezioso colorante blu utilizzato fin dall'antichità per tingere tessuti e abiti. Cresce in zone umide e viene coltivata principalmente per estrarne il pigmento, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle arti tessili di molte civiltà. Conoscere l'anile ci permette di apprezzare meglio le origini di uno dei colori più iconici della storia.

Come si scrive la soluzione Anile

Se "Pianta dalla quale si ottiene l indaco" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R V E C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERVO" CERVO

