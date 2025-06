Parte della fusoliera dell aereo con il pilota nei cruciverba: la soluzione è Carlinga

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Parte della fusoliera dell aereo con il pilota' è 'Carlinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARLINGA

Curiosità e Significato di "Carlinga"

Approfondisci la parola di 8 lettere Carlinga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carlinga? La carlinga è la parte superiore dell'aereo che racchiude il pilota e l'equipaggio, fungendo da fusoliera. È come il cuore dell'areonautica, offrendo protezione e spazio per i comandi di volo. Essenziale per la sicurezza e la struttura dell'aereo, la carlinga permette ai piloti di controllare il velivolo durante il volo, garantendo stabilità e comfort.

Come si scrive la soluzione Carlinga

Stai cercando la risposta alla definizione "Parte della fusoliera dell aereo con il pilota"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N O A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROGNA" ROGNA

