La fusoliera dell aereo nei cruciverba: la soluzione è Carlinga

Home / Soluzioni Cruciverba / La fusoliera dell aereo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La fusoliera dell aereo' è 'Carlinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARLINGA

Curiosità e Significato di "Carlinga"

Approfondisci la parola di 8 lettere Carlinga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carlinga? La carlinga è la parte anteriore di un aereo, dove si trova il cockpit, ovvero la cabina di pilotaggio. Qui i piloti controllano il volo e gestiscono gli strumenti di navigazione. In sostanza, la carlinga gioca un ruolo cruciale per la sicurezza e il funzionamento dell'intero velivolo, fungendo da punto di comando per chi guida l'aeromobile.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà la posizione dell aereoUn attacco dell aereo da cacciaLa zona dell aereo più cara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carlinga

Non riesci a risolvere la definizione "La fusoliera dell aereo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I A N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERNIA" ERNIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.