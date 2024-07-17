La parte allungata dell aereo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La parte allungata dell aereo' è 'Fusoliera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUSOLIERA

Perché la soluzione è Fusoliera? La fusoliera rappresenta la sezione principale di un aereo, caratterizzata da una forma allungata e cilindrica. Essa ospita i membri dell'equipaggio, i passeggeri e il carico, fornendo strutturalmente il supporto necessario per il volo. La sua forma aerodinamica permette di ridurre la resistenza dell'aria e garantisce stabilità durante il volo. La fusoliera collega la cabina di pilotaggio con le aree dedicate ai passeggeri, mantenendo un equilibrio tra spazio e sicurezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La parte allungata dell aereo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La parte allungata dell aereo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fusoliera

La soluzione associata alla definizione "La parte allungata dell aereo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La parte allungata dell aereo" conferma che la soluzione 'Fusoliera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fusoliera

F Firenze U Udine S Savona O Otranto L Livorno I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La parte allungata dell aereo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fusoliera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È coperta dalla carlingaVi sono attaccate le ali dell aereoLo scheletro dell aeroplanoFa parte dell aereoParte retrattile dell aereoSiedono nella parte anteriore dell aereoLa parte dell aereo in cui si trovano i passeggeriParte della fusoliera dell aereo con il pilota