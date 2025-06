Lo è un erba come il timo nei cruciverba: la soluzione è Aromatica

AROMATICA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Aromatica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aromatica? Aromatica indica qualcosa che ha un profumo piacevole e intenso, tipico di erbe, spezie o piante aromatiche come il timo. Questa qualità rende gli alimenti più gustosi e profumati, arricchendo le ricette con fragranze naturali. Insomma, un ingrediente aromatico è quello che sa di buono e dona carattere ai piatti, rendendoli speciali e appetitosi.

Hai trovato la definizione "Lo è un erba come il timo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

