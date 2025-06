Arteria al lato del collo nei cruciverba: la soluzione è Carotide

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arteria al lato del collo' è 'Carotide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAROTIDE

Curiosità e Significato... La soluzione Carotide di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carotide per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carotide? La carotide è un'importante arteria situata ai lati del collo, responsabile di trasportare il sangue ricco di ossigeno al cervello e al viso. È fondamentale per la circolazione cerebrale e può essere palpata facilmente, specialmente in caso di controlli medici. Conoscere questa arteria aiuta a capire meglio come il nostro corpo distribuisce il sangue e l’importanza della salute vascolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una delle principali arterie del corpoArteria che passa dal collo e arriva alla testaCiascuna delle due arterie che si trovano nel colloÈ appeso al collo delle muccheAl collo dell impiccatoFascia di cuoio da mettere al collo degli equini

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

I Imola

D Domodossola

E Empoli

