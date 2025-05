Una delle principali arterie del corpo nei cruciverba: la soluzione è Carotide

CAROTIDE

Curiosità e Significato di "Carotide"

Le carotidi sono due arterie principali che portano il sangue ricco di ossigeno dal cuore al cervello e al collo. Si dividono in carotidi comuni, che si biforcano in carotidi interne ed esterne, fornendo il necessario apporto ematico per le funzioni cerebrali e le strutture facciali. La loro corretta funzionalità è essenziale per la salute neurologica.

Come si scrive la soluzione: Carotide

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

I Imola

D Domodossola

E Empoli

