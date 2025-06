Ha vinto il Six Kings Slam nei cruciverba: la soluzione è Sinner

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha vinto il Six Kings Slam' è 'Sinner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINNER

Curiosità e Significato di "Sinner"

Vuoi sapere di più su Sinner? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sinner.

Perché la soluzione è Sinner? SINNER è un termine inglese che significa peccatore. Nel contesto sportivo o di competizione, può indicare qualcuno che ha appena vinto contro un avversario forte o difficile, come un peccatore che sfida le regole. In questo caso, il gioco di parole si riferisce a un trionfo memorabile, come se fosse il peccatore che conquista il successo. La vittoria di SINNER rimarca la sua grande impresa in campo.

Come si scrive la soluzione Sinner

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha vinto il Six Kings Slam", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

