SLAM

Curiosità e Significato di "Slam"

Perché la soluzione è Slam? La frase 6 Kings: Sinner ne ha vinto la prima edizione fa riferimento a Jannik Sinner, giovane tennis italiano, che ha trionfato nella prima edizione del torneo di tennis chiamato 6 Kings. L'espressione finale la risposta è SLAM indica che il termine Slam è associato ai tornei di tennis di alto livello, sottolineando l'importanza di questo successo nella carriera di Sinner. Con questo trionfo, Sinner si afferma come uno dei giovani talenti più promettenti nel

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici preseUna voce del bridgeGrande per i tennistiNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa interpretato Leopardi ne Il giovane favolosoNe ha poca il negligente

Come si scrive la soluzione Slam

S Savona

L Livorno

A Ancona

M Milano

