Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam nei cruciverba: la soluzione è Sampras
SAMPRAS
Curiosità e Significato di Sampras
Come si scrive la soluzione Sampras
Hai davanti la definizione "Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Sampras:
S Savona
A Ancona
M Milano
P Padova
R Roma
A Ancona
S Savona
