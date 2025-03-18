Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam nei cruciverba: la soluzione è Sampras

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam' è 'Sampras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAMPRAS

Curiosità e Significato di Sampras

Approfondisci la parola di 7 lettere Sampras: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Sampras

Hai davanti la definizione "Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Sampras:
S Savona
A Ancona
M Milano
P Padova
R Roma
A Ancona
S Savona

