La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam' è 'Sampras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAMPRAS

Curiosità e Significato di Sampras

Approfondisci la parola di 7 lettere Sampras: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Sampras

Hai davanti la definizione "Pete : ha vinto quattordici tornei del Grande Slam" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

M Milano

P Padova

R Roma

A Ancona

S Savona

