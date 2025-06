Trattamento di pressioni e strofinamenti sul corpo nei cruciverba: la soluzione è Massaggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Trattamento di pressioni e strofinamenti sul corpo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trattamento di pressioni e strofinamenti sul corpo' è 'Massaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASSAGGIO

Curiosità e Significato di "Massaggio"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Massaggio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Massaggio.

Perché la soluzione è Massaggio? Il massaggio è una tecnica che consiste nel praticare pressioni e sfioramenti sul corpo, utilizzate per rilassare i muscoli, alleviare tensioni e migliorare il benessere generale. Attraverso movimenti dolci o più decisi, il massaggio favorisce la circolazione e può aiutare a ridurre lo stress quotidiano. È una pratica antica, amata in tutto il mondo per i suoi benefici rigeneranti e rilassanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una sua tecnica è lo shiatsuGiova contro i crampiRimedio che dà sollievo ai muscoliScuote il corpoIrrigidimento del corpo dovuto a disturbi mentaliIl Raymond che scrisse Il diavolo in corpo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Massaggio

Se "Trattamento di pressioni e strofinamenti sul corpo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O A R E I V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLIERA" VOLIERA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.