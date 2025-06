Una sua tecnica è lo shiatsu nei cruciverba: la soluzione è Massaggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una sua tecnica è lo shiatsu' è 'Massaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASSAGGIO

Curiosità e Significato di "Massaggio"

La soluzione Massaggio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Massaggio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Massaggio? Il massaggio è una pratica terapeutica che coinvolge la manipolazione dei tessuti del corpo, come muscoli e articolazioni, per favorire il rilassamento e alleviare tensioni. Esistono diverse tecniche, come lo shiatsu, che si basa sulla pressione dei punti energetici, ma tutte mirano a migliorare il benessere fisico e mentale. È un'arte antica che non solo aiuta a ridurre lo stress, ma promuove anche una migliore circolazione e una sensazione di equilibrio interiore.

Come si scrive la soluzione Massaggio

La definizione "Una sua tecnica è lo shiatsu" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B I O E L D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEBOLI" DEBOLI

