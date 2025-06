Sostanze prodotte dai vaccini nei cruciverba: la soluzione è Anticorpi

ANTICORPI

Curiosità e Significato di "Anticorpi"

Approfondisci la parola di 9 lettere Anticorpi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anticorpi? Gli anticorpi sono proteine fondamentali che il nostro corpo produce in risposta alle sostanze estranee, come virus o batteri. Agiscono come una squadra di difesa, riconoscendo e neutralizzando gli agenti patogeni. I vaccini stimolano la produzione di anticorpi, rafforzando le difese immunitarie e aiutandoci a prevenire malattie. Sono quindi essenziali per proteggerci e mantenere la salute.

Come si scrive la soluzione Anticorpi

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

P Padova

I Imola

