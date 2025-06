Il serpente dell incantatore indiano nei cruciverba: la soluzione è Cobra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il serpente dell incantatore indiano' è 'Cobra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COBRA

Curiosità e Significato di "Cobra"

Hai risolto il cruciverba con Cobra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cobra.

Perché la soluzione è Cobra? La parola cobra si riferisce a un serpente velenoso noto per il suo cappuccio distintivo e il suo ruolo nelle tradizioni dell'India, dove spesso viene rappresentato in spettacoli di danza e magia. Questo rettile affascina per il suo aspetto elegante e il suo comportamento impressionante. Conoscere il cobra significa apprezzare una creatura simbolo di mistero e potenza naturale.

Come si scrive la soluzione Cobra

Hai davanti la definizione "Il serpente dell incantatore indiano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

B Bologna

R Roma

A Ancona

