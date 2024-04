La Soluzione ♚ Rettile temutissimo

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COBRA

Curiosità su Rettile temutissimo: Corpo di serpente-capra, cerbero il cane a tre teste e l'idra di lerna, rettile con molte teste che verrà poi ucciso da ercole, il quale sconfisse anche... Il cobra è il nome comune utilizzato per identificare alcuni elapidi in grado di allargare le costole per formare il famoso cappuccio. Il termine deriva dal portoghese cobra (cobra-de-capelo, "serpente con il cappuccio"), derivante a sua volta dal latino colubra ("femmina del serpente"). La caratteristica principale di molti cobra è data dalla loro reazione ad un disturbo o un pericolo. In questi frangenti questi sono in grado di sollevare la parte anteriore del corpo ed estendere le nervature del collo in modo da assumere un aspetto minaccioso acquisendo la caratteristica conformazione come in foto. In India, il cobra (chiamato naag in ...

