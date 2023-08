Botti e barili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Botti e barili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FUSTI

Significato/Curiosita : Botti e barili

La batteria è una serie di botti/barili di legni differenti e di capacità decrescenti per la produzione e l'invecchiamento dell'aceto balsamico tradizionale... In quanto ricco d'acqua; tuberi fusti rotondi/conici che crescono sotto terra aventi funzione di riserva; rizomi fusti sotterranei ingrossati, più simili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Botti e barili : botti; barili; L ingiuria di botti celli agli Uffizi; Refurtiva botti no malloppo; Comporta la rottura d una botti glia di spumante; Hanno la bottega piena di botti glie e di fiaschi; botti glia da attacchi terroristici; Si conservano in barili ; Un anagramma di barili ; Pesce conservato in barili in Danimarca;

