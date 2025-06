Quello di Sabin ha debellato la poliomielite nei cruciverba: la soluzione è Vaccino

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello di Sabin ha debellato la poliomielite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello di Sabin ha debellato la poliomielite' è 'Vaccino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VACCINO

Curiosità e Significato di "Vaccino"

Approfondisci la parola di 7 lettere Vaccino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vaccino? Il vaccino è una sostanza che stimola il nostro sistema immunitario a difendersi da malattie infettive, come la poliomielite. Grazie alle vaccinazioni, molte malattie un tempo diffuse sono state debellate o ridotte drasticamente. La scoperta e l’uso del vaccino di Sabin ha rappresentato una svolta fondamentale nella storia della salute pubblica, salvando milioni di vite e rendendo possibile un mondo più sicuro per tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Immunizza da una determinata malattiaQuello del vaiolo fu scoperto nel 1796Si adopera per immunizzareHa debellato la polioHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vaccino

Stai cercando la risposta alla definizione "Quello di Sabin ha debellato la poliomielite"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S I S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISSA" RISSA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.