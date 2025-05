Quello del vaiolo fu scoperto nel 1796 nei cruciverba: la soluzione è Vaccino

VACCINO

Curiosità e Significato di "Vaccino"

Il vaccino è una preparazione biologica utilizzata per stimolare il sistema immunitario a riconoscere e combattere specifiche malattie infettive. La scoperta del vaccino contro il vaiolo, realizzata da Edward Jenner nel 1796, ha rappresentato un punto di svolta nella medicina, permettendo di prevenire questa malattia mortale e contribuendo allo sviluppo della vaccinazione moderna.

Come si scrive la soluzione: Vaccino

Hai davanti la definizione "Quello del vaiolo fu scoperto nel 1796" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

