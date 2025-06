Per la salsa guacamole nei cruciverba: la soluzione è Avocado

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per la salsa guacamole' è 'Avocado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVOCADO

Curiosità e Significato di "Avocado"

Hai risolto il cruciverba con Avocado? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Avocado.

Perché la soluzione è Avocado? L'avocado è un frutto cremoso e nutriente, originario del Centro e Sud America, molto apprezzato in cucina per la sua versatilità. Spesso protagonista di piatti come il guacamole, si distingue per il suo sapore delicato e la consistenza morbida. Ricco di grassi salutari e vitamine, rappresenta un ingrediente prezioso per una dieta equilibrata e gustosa.

Hai davanti la definizione "Per la salsa guacamole" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

