La Soluzione ♚ Il frutto per la salsa guacamole La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AVOCADO .

Significato della soluzione per: Il frutto per la salsa guacamole L'avocado (Persea americana Mill.) è una specie arborea da frutto che appartiene alla famiglia delle Lauracee. Tedesco: Sostantivo: Avocado f . (botanica) avocado. Sillabazione: Avo | ca | do. Pronuncia: IPA: /avo'kado/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: vedi avocado .

