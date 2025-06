Il nome del Powell ex velocista giamaicano nei cruciverba: la soluzione è Asafa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome del Powell ex velocista giamaicano' è 'Asafa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASAFA

Curiosità e Significato di "Asafa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Asafa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Asafa? Asafa è un nome di origine africana che significa nobile o valente. È molto diffuso in Giamaica e tra le comunità di discendenza africana, spesso associato a forza e prestigio. Nel mondo dello sport, il nome Asafa è diventato famoso grazie a un ex velocista giamaicano, simbolo di velocità e determinazione. Un nome che racchiude potenza e orgoglio culturale.

Come si scrive la soluzione Asafa

La definizione "Il nome del Powell ex velocista giamaicano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

A Ancona

F Firenze

A Ancona

