Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : USAIN BOLT

Significato/Curiosita : Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici

Blake (saint james, 26 dicembre 1989) è un velocista giamaicano, vincitore di quattro medaglie olimpiche. è stato campione mondiale dei 100 metri piani... usain st. leo bolt (sherwood content, 21 agosto 1986) è un ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici : velocista; giamaicano; vincitore; olimpici; Il Marcell velocista italiano; Marcell velocista italiano; velocista americano vincitore di 9 ori olimpici; Il ciclista velocista ing; Jacobs : velocista = Pellegrini : x; Liquore giamaicano per babà; Ex sprinter giamaicano dall iconica esultanza; Liquore giamaicano ; Distillato giamaicano ; Cantautore giamaicano icona della musica reggae; Il tennista svizzero vincitore nel 2018 degli Australian Open maschili; Il tennista spagnolo vincitore quattordici volte del Roland Garros di Parigi; Valerio il vincitore di Sanremo 2010; Velocista americano vincitore di 9 ori olimpici; Film di Benigni vincitore di 3 Oscar; La città che ospiterà insieme a Cortina d Ampezzo i Giochi olimpici invernali nel 2026; Se sono olimpici non sono in lega; Michael nuotatore che ha vinto più ori olimpici ; Velocista americano vincitore di 9 ori olimpici ; Il Lewis atleta statunitense vincitore di 9 ori olimpici ;

Cerca altre Definizioni