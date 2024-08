La Soluzione ♚ Il Bolt plurimedagliato velocista giamaicano La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : USAIN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente USAIN

Curiosità su Il bolt plurimedagliato velocista giamaicano: Usain St. Leo Bolt (Sherwood Content, 21 agosto 1986) è un ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri. Soprannominato Lightning Bolt (fulmine), ha vinto in carriera 8 medaglie d'oro olimpiche e 11 mondiali ed è l'unico atleta nella storia ad avere vinto la medaglia d'oro nei 100 m piani e nei 200 m piani in tre edizioni consecutive dei Giochi olimpici (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre diverse edizioni dei campionati mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).

Altre Definizioni con usain; bolt; plurimedagliato; velocista; giamaicano; Il Bolt asso dell atletica; Bolt grande velocista; Bolt fra i più grandi velocisti; I metri piani specialità di Usain Bolt; Il Mario ex ciclista velocista di Lucca; Scatto del velocista; L ex-velocista statunitense Lewis; Usain ex atleta giamaicano; Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici; Liquore giamaicano per babà ;